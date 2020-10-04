Yunanistan’dan NAVTEX provokasyonu

Daha önce birçok kez Türkiye'nin diplomasiye şans tanımasnı geri iten Yunanistan yeni bir provokasyona daha imza attı. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken, Yunanistan atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan 2 yeni NAVTEX yayımladı. Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek, bu NAVTEX ilanlarını kendisi tekrar yayınladı.Duyuruda, 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ertelemeyi dahi değerlendirdiğini, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın ise diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu dile getirdi.