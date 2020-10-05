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ABD : Tüm olasılıklara hazırız

ABD , Başkan 'ın sağlığı ile ilgili olarak, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 08:19 Son Güncelleme: 5.10.2020 08:22 ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo : Tüm olasılıklara hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili olarak, "Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili konuştu.

Pompeo yaşanabilecek her türlü olasılığa hazır olunduğunu belirtti.

"HARİKA BİR RUH HALİ İÇİNDEYDİ"

Pompeo, Trump için "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti" ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo : Tüm olasılıklara hazırız
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