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ABD'den, Azerbaycan ve 'a çağrısı

ABD Dışişleri Stephen Biegun'un, Azerbaycan ve Dışişleri Bakanları ile görüşerek taraflar arasında çağrısı yaptığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 23:30 Son Güncelleme: 5.10.2020 23:30 ABONE OL
ABD'den, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Biegun'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biegun'un, görüşme sırasında ABD olarak Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalardan son derece endişeli olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerine çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı Biegun, Dağlık Karabağ sorununa askeri harekatın bir çözüm olmayacağını vurgulayarak tarafları derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı. Ayrıca çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için Minsk Grubu eş başkanları himayesinde müzakerelere devam etmelerini istedi." ifadelerine yer verildi.

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ABD'den, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı
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