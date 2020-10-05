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’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump’ın ardından Basın Sözcüsü Kayleigh ile ilgili gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklamasının ardından Başkan Trump'ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtilmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre ise Kayleigh McEnany’nin yeni tip koronavirüs (covid-19) testinin "pozitif" çıktığı ve kendini karantinaya aldığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 22:15 Son Güncelleme: 5.10.2020 22:17 ABONE OL
Beyaz Saray’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…

Sözcüsü Kayleigh 'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması olarak duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı. ABD Başkanı 'ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra, Trump'ın çevresinde ve yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan kişilere Beyaz Saray Basın Sözcüsü de eklenmiş oldu. McEnany konuya yönelik yazılı açıklamalarda bulundu.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ MCENANY KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…

BEYAZ SARAY EKİBİNDE TESTİ "POZİTİF" ÇIKANLARIN SAYISI ARTIYOR!

ABD'de Başkan 'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından ekibinde testi "pozitif" çıkanların sayısı da artıyor.

, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…

Sağlık Birimine göre, hiçbir gazetecinin kendisiyle yakın temas kuran kişiler listesinde olmadığını belirten , perşembe günü basın toplantısı yaptığı saatlerde, Trump'ın yakın danışmanı Hope Hicks'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bilmediğini vurguladı.

McEnany, "Testimin pozitif çıkmasıyla karantina sürecine başlıyorum ve Amerikan halkının adına uzaktan çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Beyaz Saray’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in Kovid-19 testi perşembe günü "pozitif" çıkmıştı. Ardından, geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

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Beyaz Saray’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…
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