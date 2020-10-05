Beyaz Saray’da koronavirüs paniği! Trump’ın ardından o ismin koronavirüs testi pozitif çıktı…

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması son dakika olarak duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra, Trump'ın çevresinde ve yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan kişilere Beyaz Saray Basın Sözcüsü de eklenmiş oldu. McEnany konuya yönelik yazılı açıklamalarda bulundu.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ MCENANY KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı." ifadesini kullandı.