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'da eşini 26 yerinden bıçaklayan zanlı 9 yıl sonra yakalandı

2011 yılında 'nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre Adem Tüncer, kendisinden boşanmak isteyen Dilek Tüncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. O tarihten itibaren ise polis ekipleri, zanlıyı arıyordu. Ekiplerin aylardır süren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer, belirlenen adreste sahte kimlikle yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 19:10 Son Güncelleme: 5.10.2020 19:35 ABONE OL
Bursa'da eşini 26 yerinden bıçaklayan zanlı 9 yıl sonra yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta 26 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen olay adeta kan dondurdu. Kayınbabası Abdurrahim Tontaş'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tüncer dehşet saçtı.

AYRILMAK İSTEYEN EŞİNİ 26 YERİNDEN BIÇAKLADI VE BOĞAZINI KESTİ

Zanlı Adem Tüncer, iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Dilek Tüncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI


Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır süren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince dron ile düzenlenen operasyonda Adem Tüncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tüncer, sevk edildiği adliyede çıkarldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'da eşini 26 yerinden bıçaklayan zanlı 9 yıl sonra yakalandı
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