Çin'de 8 günlük ulusal tatilin ilk 4 gününde yerli turist sayısı 425 milyona çıktı

Çin vatandaşlarının tatilde ülke içi seyahatlere gösterdiği ilgi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alındığına dair güven duygusunun işareti olarak yorumlanıyor.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 85 bin 470 vaka görülürken 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Mart başından bu yana Kovid-19 vakalarındaki artışın kontrol altına alınması başarılan ülkede 17 Nisan'dan bu yana virüse bağlı can kaybı bildirilmedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 35,5 milyonu aşkın kişiye bulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 43 bin 528 kişi yaşamını yitirdi.