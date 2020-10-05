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aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! En erken o tarihte görebiliriz

Dünya genelinde 36 milyona yakın kişinin enfekte olduğu, 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Kovid-19 Aşısı Araştırma Ekibi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, 'da denenen coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. usmil, aşısının klinik çalışmaları, gönüllüler, aşının koruma seviyesi ve tıbbi sonuç raporlarını değerlendirdi. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:12 Son Güncelleme: 5.10.2020 12:40 ABONE OL
Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! En erken o tarihte görebiliriz
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Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! En erken o tarihte görebiliriz
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