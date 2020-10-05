Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! En erken o tarihte görebiliriz
Dünya genelinde 36 milyona yakın kişinin enfekte olduğu, 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Coronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Kovid-19 Aşısı Araştırma Ekibi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Endonezya'da denenen coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. usmil, Çin aşısının klinik çalışmaları, gönüllüler, aşının koruma seviyesi ve tıbbi sonuç raporlarını değerlendirdi. İşte son dakika haberin detayları...