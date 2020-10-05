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Ermeni askerleri kaçmasın diye zincire bağlıyorlar

Ordusu’na bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle ya da kelepçe ile bağlandığı ortaya çıktı. Ermeni askerleri askeri araçlara, siperlere ellerinden ya da ayaklarından bağlanıyor.

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Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:38 ABONE OL
Ermeni askerleri kaçmasın diye zincire bağlıyorlar

İşte bir Azeri askerin çektiği görüntüler:

Son dakika: Ermenistan Ordusu askerlerini kaçmasın diye mevzilere zincirliyor... Ermeni mevzilerinde şok eden görüntüler | Video

Azerbaycan Ordusu'nun ele geçirdiği yerlerde Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle bağlandığı ortaya çıktı. Askeri araçlara siperlere zincir ya da kelepçe ile bağlanan Ermeni askerlerin görüntüleri sosyal medyada da yer aldı.

ERMENİ ASKERLERİ KAÇMASIN DİYE BAĞLADILAR

Ermenistan Ordusu'nda moral motivasyonun düştüğü, cepheden kaçmaya eğilimli askerlerin ise kelepçe ya da zincirlerle bağlandığını görüntüleyen Azeri askeri, "Alçağın ayağını bağlamışlar, kaçmayasın! Şerefsizler" dedi.

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Ermeni askerleri kaçmasın diye zincire bağlıyorlar
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