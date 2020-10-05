Azerbaycan işgalci Ermenistan'ın saldırısı sonrasında savunma amaçlı harekete geçti. Sekiz gündür devam eden çatışmada Azerbaycan Ordusu büyük başarı gösterdi. Ermenistan ordusu ise başarısızlığını örtmek için sivil yerleri vurmaya başladı.

Ermeni kadınlar Ermenistan ordusuna karşı! | Video

ERMENİSTAN KARABAĞ'I BOŞATSINLAR!

Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de dün sivilleri vurdu. Gence şehrinde yaşayan bir Ermeni kadın Azeriler tarafından son anda kurtarıldı. Yaşlı Ermeni kadın AZ TV'ye verdiği mülakatta Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesini istedi.

AZ TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Ermeni kadın şu ifadeleri kullandı: "Ben böyle şeylere karşıyım. Onlar ne istiyor bizden? Öyle değil mi? Onların kendi toprakları var, öyle değil mi? Yaşasınlar kendi topraklarında. Yine gelip ne istiyorlar? Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir diyorlar. Ben bizden uzak durmalarını istiyorum. Bizimle işleri olmasın. Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler. Bizim topraklarımızı boşaltsınlar!"

"ZORLA ÖLÜME GÖNDERİYORLAR, AZERBAYCAN ORDUSU BİZDEN DAHA GÜÇLÜ"

İşgal altındaki Karabağ'ın başkenti olarak sunulan Hankendi'yi terk eden Nahşun Gregoryan isimli Ermeni kadın ise Ermenistan Ordusu'nun gençleri zorla cepheye gönderdiğini, Azerbaycan ordusunun kendilerinden daha güçlü olduğunu belirtti. AZ TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Nahşun Gregoryan, "Zorla ölüme gönderiyorlar, onları ön cepheye göndermemeliler. Kimin için muhabere ediliyor, niye gençler cepheye gönderiliyor? Azerbaycan ordusu bizden çok daha güçlü" dedi.

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