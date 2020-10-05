Forbes dergisinden tam sayfa SİHA analizi! "Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor"

"DÜNYA GENELİNDEKİ EN DONANIMLI ARAÇLARDAN"

Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu'nun, Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı.

Akıncı ve Aksungur araçlarının, savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82'leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli SOM kruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği özelliklerinin aktarıldığı yazıda, bu donanıma sahip araçların dünya genelindeki SİHA'lar arasında öne çıktığından da bahsedildi.