Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...

'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüs salgını hız kesmeden sürüyor. Salgının ağır tahribat yarattığı ülkeler arasında yer alan 'da son 24 saatte 903 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 08:43 ABONE OL
Hindistan'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 903 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 903 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 102 bin 685'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA