İşgalci İsrail’e Türkiye’den uyarı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da ilave yasa dışı yerleşim inşa planlarına ilişkin, "İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı. Açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" denildi.







NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER SÜRÜYOR

İsrail'de aylardır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşıtı gösteriler sürüyor. Önceki gün düzenlenen gösterilere 100 binden fazla kişi katıldı. Polis, 30'dan fazla protestocuyu gözaltına aldı. Turizm Bakanı Asaf Zamir ise "Devlet çökmek üzere" diyerek önceki gün istifa etti.

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