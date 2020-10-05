Karabağ'da 30 yıl sonra bir ilk! İşgalden kurtulan bölgelerde duygulandıran görüntüler

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı. Karabağ'da geri alınan köylerde ise ezan ve Kur'an sesleri duyulmaya başladı.
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ'da 30 yıl sonra ezan sesi böyle yankılandı | Video
İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.
EZAN SESİ
Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.
Karabağ'da geri alınan köylerde ise ezan ve Kur'an sesleri duyulmaya başladı.