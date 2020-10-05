Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

'da silahlı : 6 ölü, 6 yaralı

'nın başkenti Meksiko'da bir eve düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği uzun namlulu silahlarla saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar çevrede yakın hastanelere nakledildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 01:21 Son Güncelleme: 6.10.2020 01:29 ABONE OL
Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya bağlı Azcapotzalco beldesinde, silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz silahlı kişilerin bir eve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

6 ÖLÜ, 6 YARALI

Olayda, evde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polisin araştırmaları sonucu saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen silahlı 3 şüpheli yakalandı. Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.

Son dakika: ABD Başkanı Trump hastaneden çıktı SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin açıklama...

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA