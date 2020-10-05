Meksika'da silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya bağlı Azcapotzalco beldesinde, silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz silahlı kişilerin bir eve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
6 ÖLÜ, 6 YARALI
Olayda, evde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polisin araştırmaları sonucu saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen silahlı 3 şüpheli yakalandı. Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.Son dakika: ABD Başkanı Trump hastaneden çıktı SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin açıklama...