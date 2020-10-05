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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada Azerbaycan' ordusunun 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığı ifade edildi. İşte Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı o bölgeler...

Giriş Tarihi: 5.10.2020 10:33 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:40 ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." denildi.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Azerbaycan 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı
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