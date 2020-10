New York’ta kabus sürüyor! 20 ayrı bölgede sıkılaştırılmış koronavirüs kuralları geliyor

Belediye Başkanı Bill de Blasio New York'ta 20 ayrı bölgede sıkılaştırılmış salgın kurallarının devreye sokulacağını duyurdu. Blasio yeniden yükselişe geçen istatikseller nedeniyle konan kurallar ile ilgili olarak "Maalesef bugün bir kutlama günü değil" dedi.

YAKIN ZAMANDA HASTALIĞIN SEYRİ YAVAŞLAMIŞTI

20 bin kişiden fazla kişinin salgının başladığı bahar aylarından bu yana hayatını kaybettiği New York'ta yakın zamanda hastalığın yükselmesi azalmış ve okulların açılmasına, restoran ve barlarda içeride yemek yenmesine izin verilmişti.

Özellikle Brooklyn ve Queens bölgelerinde hızla hastalık sayılarının arttığının görülmesi üzerine pazar günü Blasio New York'ta 20 ayrı bölgede karantina kurallarının sıkılaştırılacağını duyurdu. Yeni karar uyarınca 9 bölgede okullar yeniden kapanırken birçok bölgede yaşamsal önem taşımayan iş yerlerinin yeniden kapanması emrediliyor. Ayrıca restoranlarda sadece içeride değil dışarıda da yemek servisi yapılması yasaklanıyor. 11 bölgede ise okulların açık kalmasına izin verilirken restoranların sadece dışarda hizmet vermesi isteniyor. Alınan bilgiye göre bu bölgelerin birçoğu tutucu ve kurallara uymayan Yahudi kökenli halkın yaşadığı bölgeler oluşturuyor. İbadet hanelerin ise en fazla yüzde elli kapasite ile servis vermesine izin veriliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Eğer yeni konan kurallar New York Valisi Andrew M. Cuomo tarafından kabul edilirse Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Cuomo daha önce yerel yönetimleri hastalığın yoğun olduğu yerlerde yeterince önlem almamakla suçlamıştı. ABD'de dünyadaki vakaların 5 te biri görülürken toplam vaka sayısı 7 milyon 600 bin. Yaklaşık 215 bin kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiği ABD'de vakaların 499 bin 102 adeti New York'ta görüldü. New York ayrıca ABD'de vaka sayısında şu anda 4'üncü eyalet olsa da 33 bin 300 kişi ile ABD'de salgın nedeni ile en çok kişinin hayatını kaybettiği eyalet.

