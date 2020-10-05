Son dakika: Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu!

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

10 MİLYON KRON ÖDÜL ALACAKLAR

Ödül komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ödüle layık görülen bilim insanlarının çalışmalarından önce Hepatit A ve B virüslerinin keşfi çok kritik adımlardı. Fakat Hepatit C'nin keşfi kronik hepatit vakalarının sebeplerini ortaya çıkardı ve milyonlarca insanın yaşamını kurtaran kan testleri ve ilaçların geliştirilmesinin önünü açtı" ifadesi kullanıldı.

Ödülün doğası geleneği, Nobel genelde geçmişte büyük keşifler yapan ve geliştirdikleri tedavi yöntemleriyle günümüzü etkileyen bilim insanlarına veriliyor. Ödülü kazananlara altından bir madalyanın yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 956 bin euro) ödül veriliyor.

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