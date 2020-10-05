Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi koronavirüs pandemisini ciddiye almayıp Kovid-19'a yakalanan liderler arasına katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili yetkililerden çelişkili açıklamalar gelirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Cuma gecesi "hayati bulgularının çok endişe verici olduğu, ateşinin çıktığı, nefes almakta zorluk çektiği ve oksijen verildiği" söylenen Trump'ın testinin pozitif çıkması üzerine tekrar tekrar "Ölecek miyim" diye sorduğu öne sürüldü.Kaldırıldığı hastaneden durumunun iyiye gittiği ve tez zamanda geri döneceğine dair tweet atıp video yayımlayan Trump'ın ilk tepkisinin çevresine "Ölecek miyim" diye sormak olduğu iddiası, ABD'de Vanity Fair'e haber ve pek çok İngiliz pazar gazetesine manşet oldu. Vanity-Fair muhabiri Gabriel Sherman, ABD Başkanı'nın Walter Reed askeri hastanesine kaldırılmasından önce en yakın arkadaşlarından biri olan New Yorklu işadamı Stan Chera'non Kovid-19'dan ölümüne atıfla danışmanlarına ve yakınlarına tekrar tekrar "Sonum Stan Chera gibi mi olacak? Ölecek miyim" diye sorduğuna dair duyumlarını aktardı.Trump, mayısta Fox News'a verdiği mülakatta, Stanley Chera'nın nisanda Kovid-19'dan ölümünün pandemiye bakışını değiştirdiğini, griple bir tutma anlayışından vazgeçtiğini anlatmıştı. Arkadaşıyla konuşmak için hastaneyi aradığında komada olduğunu öğrendiğini belirten Trump "Grip olan pek çok insan tanıyorum, hiçbiri komaya girmedi" demişti. Danışmanları tarafından hastaneye yatmaya zorlukla ikna edildiği medyaya yansıyan Trump'ın Beyaz Saray'da karantinaya girmekle yetinmeyip hastaneye yatmaya kabul etmesinde siyasi algı yönetiminin de rol oynadığı ileri sürüldü. Vanity Fair'e göre doktorlar, Trump'a şunları söyledi: "Eninde sonunda hastaneye yatmak zorunda kalacaksınız. Ama bunu geciktirdiğinizde başkanlık helikopterine şimdiki gibi yürüyerek değil, yardım alarak ve hatta tekerlekli iskemlede yahut sedyede binmek zorunda kalacaksınız." Dolayısıyla dünyanın en güçlü kişisi konumundaki ABD Başkanı'nın tekerlekli iskemlede yahut sedyede taşınmasının sadece 3 Kasım ABD başkanlık seçimlerini etkilemekle kalmayacağı, mali piyasaları da sarsacağı hesaba katıldı. Habere göre Trump'ın yürüyerek helikoptere binip hastaneye uçması için bile mali piyasaların kapanma saati beklendi.Medya kuruluşları, Trump yönetimi altındaki Beyaz Saray'ın yalan söyleme sicili sebebiyle Başkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalara inanmanın zor olduğu değerlendirmelerine yer verdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması sonrası ülkenin ve 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin geleceği hakkındaki tartışmalar sürüyor. En çok konuşulan konulardan biri de Trump'ın ölmesi durumunda 3 Kasım'da seçimin olup olmayacağı ve sürecin nasıl işleyeceği. Böyle bir durumda Hem Demokratik Ulusal Komite hem de Cumhuriyetçi Ulusal Komite, üyelerini yeni bir aday için oy kullanmaya çağıran kurallara sahip. Bir diğer soru ise seçimin ertelenip ertelenmeyeceği. Demokratlar'ın denetimdeki Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler'in kontrolündeki Senato oylama yapsa bile, seçimin ertelenmesine kesinlikle itiraz edeceği belirtiliyor. ABD Anayasasının 25. ek maddesinde, "Ülkenin başkanının görevini yerine getiremeyecek bir sağlık sorunu yaşaması durumunda görevi 'Başkan Vekili' sıfatıyla, Başkan Yardımcısı yürütür" hükmü yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaygın olarak kullanılması beklenen posta ile oy pusulaları çok sayıda eyalette seçmenlere gönderildi. Öte yandan Trump'ın özel kalem müdürü Nicholas Luna, koronavirüse yakalandı. Trump'ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid- 19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.