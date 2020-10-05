Son dakika: Ayşe Karaman davasında flaş gelişme! İşte sanık doktora verilen ceza...

Son dakika haberine göre; Ankara'da Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Dr. Özgür Tarhan'ın, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme, Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018'de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. Dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

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Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili davada savcı mütalaa hazırlayacak

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada sona doğru