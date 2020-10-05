Son Dakika: Azerbaycan, işgalci Ermenistan’ın saldırı görüntülerini yayınlandı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sivilleri hedef alan saldırıları sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a füzelerin Ermenistan topraklarından fırlatıldığını kanıtlayan bir görüntü yayımladı.

Son dakika haberi... Azerbaycan, Ermenistan’ın kalleş saldırısının görüntülerini yayınladı | Video

BİRKAÇ GÜNDÜR CEPHEDE SIKIŞAN DÜŞMAN SİVİLLERE SALDIRIYOR

Bakanlık paylaştığı videoda "Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri teçhizatları ele geçirdi

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı! İşte Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler...