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: ordusunun paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü! Aptallık mı, kurnazlık mı?

haberi: karargahından yayınlanan video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde savaş taktiklerinin yer aldığı haritalar dikkat çekti. Haritaların herhangi bir şekilde kapatılmaması sosyal medyayı ikiye böldü. Bir grup bunun kurnazlık olduğu görüşünü savunurken, bir grup ise aptallık oldğu görüşünde birleşti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.10.2020 09:28 Son Güncelleme: 5.10.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan ordusunun paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü! Aptallık mı, kurnazlık mı?

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarını hedef almasının ardından başlayan çatışmalar sürüyor. Azerbaycan ordusu, birçok stratejik noktayı işgalden kurtarırken, ilerleyişine devam ediyor. Ermenistan, Rusya ve Avrupalı devletlerden yardım beklerken, Azerbaycan'ı durdurmak için de yeni yollar arıyor.

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TAKTİK HARİTALAR DİKKAT ÇEKTİ

Şu ana kadar Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyerek bozguna uğrayan Ermenistan'ın komuta merkezindeki sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Görüntülerde, duvara asılı çok sayıda savaş stratejisinin yer aldığı haritalar dikkat çekiyor. Herhangi bir şekilde kapatılmayan taktik haritalarındaki bilgiler rahatlıkla anlaşılabiliyor.

KURNAZLIK MI, APTALLIK MI?

Sosyal medyada bu görüntüler, farklı görüşleri ortaya çıkardı. Bir kesim Ermenistan'ın dikkat etmeden bu videoyu servis ettiğini savunurken, bir kesim ise bunun bir kurnazlık olduğu görüşünde...

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Son dakika: Ermenistan ordusunun paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü! Aptallık mı, kurnazlık mı?
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