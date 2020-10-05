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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

: , ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

haberi: 'dan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğu, ancak sorunun masada çözülmesi gerektiği bildirildi. İran, planlarını iki tarafa da ilettiklerini, masadaki her türlü çözüme de destek verileceği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a dikkat çeken bir uyarıda da bulunuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 12:51 Son Güncelleme: 5.10.2020 13:01 ABONE OL
Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Karabağ sorunun çözümü için ve Ermenistan'la yakın temas içinde olduğunu ve bu konuda taraflara bir plan sunduğunu bildirdi.

Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

Basın toplantısında konuşan Dışişleri Sözcüsü, Tahran'ın hazırladığı planın ayrıntılarını paylaşmazken, "İran, planla ilgili ve Ermenistan ayrıca bölge ve komşu ülkelerle istişare içinde" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

Hatipzade yaptığı açıklamada, ", ilk günden itibaren onlarca yıl süren bu sorunun askeri çözüm yolunun olmadığını söylüyor. İran, 'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarken, çatışmanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtiyor. İran, zamanlanmış bir siyasi diyalog için her türlü çabayı göstermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

Çatışma bölgelerinden zaman zaman topraklarına atılan hava topları konusuna değinen Sözcü, " Bu İran'ın kırmızı çizgisidir, kasıtsız bile olsa İran bunu tahammül edemez" diye konuştu.

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Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok
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