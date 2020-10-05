Son dakika: İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a seslendi: Buna tahammülümüz yok

Hatipzade yaptığı açıklamada, "İran, ilk günden itibaren onlarca yıl süren bu sorunun askeri çözüm yolunun olmadığını söylüyor. İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarken, çatışmanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtiyor. İran, zamanlanmış bir siyasi diyalog için her türlü çabayı göstermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

