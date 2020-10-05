Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

NATO'YA KÜSTAH TÜRKİYE ÇAĞRISI

Hollande, "Bir tehdit anında otomatik bir dayanışma üzerine kurulmuş bir pakt olan NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye'nin, diğer bir NATO üyesini yani Yunanistan'ı Akdeniz'de tehdit etmesini kabul edebilir? Demokrasi ve özgürlükler üzerine inşa edilmiş Atlantik Paktı'nda Türkiye'yi tam dokunulmazlığa sahip şekilde nasıl bırakabiliriz? Duruma açıklık getirme zamanı geldi. Bunu Avrupa'nın yapması gerekiyor ve göçmenlerin kurtarılması öne sürülerek Avrupa'ya şantaj yapılamaz." dedi.