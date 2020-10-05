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Son dakika: düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! 'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

Son dakika haberi: Her platformda karşıtı sözleri ile ortaya çıkan Emmanuel Macron'un ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande küstah sözler ile ortaya çıktı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermesi sonrası çılgına dönen Hollande, 'ya çağrıda bulundu. Hollande, Türkiye'nin üyeliğinin sorgulanmasını istedi. Türkiye, NATO'nun en büyük ordusuna sahip olması ile biliniyor.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 11:43 Son Güncelleme: 5.10.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

Macron'un düşmanlığını, eski cumhurbaşkanlarından Hollande de sürdürüyor. Hollande, yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek olması nedeniyle üyeliğinin sorgulanmasını isteyen Hollande, küstah ifadeler kullandı.

Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

ŞANTAJ İLE SUÇLADI

Doğu Akdeniz'de ile Yunanistan arasındaki gerginlik konusuna değinen Hollande, Türkiye'yi göçmenler üzerinden şantaj yapmak ile suçladı.

Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

NATO'YA KÜSTAH TÜRKİYE ÇAĞRISI

Hollande, "Bir tehdit anında otomatik bir dayanışma üzerine kurulmuş bir pakt olan , nasıl kendisine üye bir ülkenin yani 'nin, diğer bir NATO üyesini yani Yunanistan'ı Akdeniz'de tehdit etmesini kabul edebilir? Demokrasi ve özgürlükler üzerine inşa edilmiş Atlantik Paktı'nda Türkiye'yi tam dokunulmazlığa sahip şekilde nasıl bırakabiliriz? Duruma açıklık getirme zamanı geldi. Bunu Avrupa'nın yapması gerekiyor ve göçmenlerin kurtarılması öne sürülerek Avrupa'ya şantaj yapılamaz." dedi.

Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

TERÖR ÖRGÜTÜNE 'KÜRT DOSTLAR' DEDİ

Hollande, Suriye'de masa dışı kalan, Libya'da kaybeden ülkesinin politikasını görmezden geldi, 'nin Suriye ve Libya'daki adımlarını eleştirdi. Terör örgütü YPG/PKK'dan 'Kürt dostlar olarak bahseden Hollande, ", nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye'nin, Suriye'nin bir bölümünü işgalini ve müttefikimiz Kürt noktalarına saldırmasını kabul edebilir? NATO Türkiye'nin Libya'da bulunmasına ve oradaki kaosu körüklemesini nasıl tolore edebilir?

Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

Kurumun tüm kurallarına ters düşmesine rağmen , 'nin Rusya'dan misil satın almasını nasıl haklı kılabilir? NATO bugün Türkiye'nin Kafkaslar'daki bir savaşta taraf olmasına nasıl izin verebilir?" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...

TÜRKİYE'NİN DURDURULMASINI İSTEDİ

'nin müdahaleleri ne zamana kadar devam edecek?" diye soran François Hollande, "Bugün Ermenistan, Dağlık Karabağ, ama yarın eğer hiçbir şey yapmazsak belki de Balkanlar." dedi.

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Son dakika: Türkiye düşmanlığını Macron'un bıraktığı yerden devraldı! NATO'ya küstah sözlerle çağrıda bulundu...
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