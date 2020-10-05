SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıracak anlar saniye saniye kaydedildi! Polis genci böyle kurşunladı...

Rusya'nın Krasnodar şehrinde polis bir kadının yaptığı saldırı ihbarı üzerine eğlence merkezine gitti. Eğlence merkezine gelen polise dışarıda bulunan gençler tepki gösterdi.

Polisin üzerine doğru tehdit ederek yürüyen gencin bacaklarından vurulma anları kamerada | Video

Alkollü olduğu öğrenilen 20 ve 22 yaşlarındaki 2 genç polisle tartışmaya başladı. Gençlerden biri polisin üzerine yürümeye başlayınca polis silahını çekerek, gence uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

Genç polisin üzerine yürümekte ısrar edince, polis tarafından bacaklarından 4 kez vurularak etkisiz hale getirildi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polisin tereddüt etmeden ateş ettiği anlar çevrede bulunan kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.