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'in Taiz ilinde 5 bin 730 "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" vakası kaydedildi

'in güneyindeki Taiz vilayetinde yeni bir hastalık salgını tehlikesi var. Taiz Sağlık Bakanlığı Ofisi, Medya Müdür Yardımcısı Teyser es-Sami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlık Ofisi, bu yılın başından eylül ayının sonuna kadar vilayette 5 bin 730 dang humması ve Chikungunya ateşi vakası kaydetti." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 5.10.2020 17:56 Son Güncelleme: 5.10.2020 18:06 ABONE OL
Yemen'in Taiz ilinde 5 bin 730 dang humması ve Chikungunya ateşi vakası kaydedildi

Sami, bugüne kadar bu hastalıklardan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

BM yetkilileri önceki açıklamalarında ülkedeki sağlık sisteminin tamamen çökmesi durumunda sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil sıtma, kolera, dang humması ve diğer hastalıklar nedeniyle pek çok insanın yaşamını yitirmesinden endişe duyduklarını ifade etmişti.

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Yemen'in Taiz ilinde 5 bin 730 "dang humması" ve "Chikungunya ateşi" vakası kaydedildi
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