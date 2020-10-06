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Başkanı Trump’ın doktoru açıklama yaptı

Korona virüs tedavisi nedeniyle hastanede yatan ve tedavinin 5'inci günü Beyaz Saray'a gelerek tedavisine burada devam edilen Başkanı ’ın doktoru ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doktor Conley, Trump’ın bugün hiçbir semptom göstermediğini ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 22:14 Son Güncelleme: 6.10.2020 22:15 ABONE OL
ABD Başkanı Trump’ın doktoru açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi'nden dün taburdu oldu. Trump'ın doktoru Sean Conley, açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN HİÇBİR SEMPTOM BİLDİRMEDİ"

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Cumhurbaşkanının doktor ekibi, onunla konutta bir araya geldi. Evde ilk gecesini dinlendirici bir şekilde geçirdi ve bugün hiçbir semptom bildirmedi. Hayati belirtiler ve fizik muayene, yüzde 95-97'lik bir oksijen satürasyon seviyesi ile stabil durumda. Genel olarak son derece iyi. Bilgilendirmelere devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump’ın doktoru açıklama yaptı
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