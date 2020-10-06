ABD Başkanı Trump’ın doktoru açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi'nden dün taburdu oldu. Trump'ın doktoru Sean Conley, açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN HİÇBİR SEMPTOM BİLDİRMEDİ"

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Cumhurbaşkanının doktor ekibi, onunla konutta bir araya geldi. Evde ilk gecesini dinlendirici bir şekilde geçirdi ve bugün hiçbir semptom bildirmedi. Hayati belirtiler ve fizik muayene, yüzde 95-97'lik bir oksijen satürasyon seviyesi ile stabil durumda. Genel olarak son derece iyi. Bilgilendirmelere devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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