Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Coronavirüs belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin ve sinir sistemi rahatsızlıkları...

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

İlk başta sadece ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak belirlenen hastalığın belirtilerine organlarda hasar, deride değişiklik, sindirim ile beyin ve sinir sistemi rahatsızlıklarının da girdiği ifade edildi.

Araştırmada nörolojik belirtiler olarak Kovid-19 hastalarının yüzde 45'inde kas, yüzde 38'inde de baş ağrılarına rastlandığı kaydedilirken, neredeyse hastaların üçte birinde beyin yapısı ya da fonksiyonunda değişiklikler olarak tanımlanan ensefalopati görüldü.