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Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin ve sinir sistemi rahatsızlıkları...

'de yürütülen bir çalışma semptomları ile ilgili çarpıcı veriler ortaya çıkardı. İlk başta yüksek ateş ve kuru öksürük gibi semptomlar gösteren coronavirüsün ilerleyen günlerde geçirdiği mutasyonlar sonucunda hastalığın semptomlarına yenileri eklendi. Edinilen son dakika habere göre; ABD’de yapılan bir araştırmada hastalarında nörolojik semptomların oldukça sık görüldüğü ortaya çıktı. Araştırmada hastaların neredeyse üçte birinde beyin yapısı ya da fonksiyonunda değişiklikler olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberin detayları…

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 14:27 Son Güncelleme: 6.10.2020 14:27 ABONE OL
Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Coronavirüs belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin ve sinir sistemi rahatsızlıkları...

'de yürütülen bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında nörolojik semptomların oldukça sık görüldüğünü ortaya koydu. İşte son dakika haberin detayları...

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Coronavirüs belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin fonksiyonlarında...

509 HASTANIN YÜZDE 82'SİNDE...

"Annals of Clinical and Translational Neurology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Chicago'daki hastanelere Kovid-19 tanısıyla bahar aylarında yatırılan 509 hastanın yüzde 82'sinde nörolojik semptomların da görüldüğü belirtildi.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Coronavirüs belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin fonksiyonlarında...

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

İlk başta sadece ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak belirlenen hastalığın belirtilerine organlarda hasar, deride değişiklik, sindirim ile beyin ve sinir sistemi rahatsızlıklarının da girdiği ifade edildi.

Araştırmada nörolojik belirtiler olarak Kovid-19 hastalarının yüzde 45'inde kas, yüzde 38'inde de baş ağrılarına rastlandığı kaydedilirken, neredeyse hastaların üçte birinde beyin yapısı ya da fonksiyonunda değişiklikler olarak tanımlanan ensefalopati görüldü.

Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Coronavirüs belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin fonksiyonlarında...

Araştırmada incelenen hastaların yüzde 30'unda baş dönmesi, yüzde 16'sında tat ve yüzde 11'inde de koku kaybı görüldü.

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Araştırma sonuçları ortaya çıkardı! Coronavirüs belirtileri ile ilgili flaş açıklama | Beyin ve sinir sistemi rahatsızlıkları...
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