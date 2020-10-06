Azerbaycan ordusu kritik aşamayı geçti! Harekatın seyrini değiştiren hamle...

ERMENİSTAN'IN DİRENCİ KIRILDI

"Dağlık Karabağ'daki askeri harekat ne kadar sürecek?" sorusuna da yanıt veren Başbuğ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür harekatlarda süre vermek için henüz çok başındayız. Doktrin açısından doğru değil. Süreyi etkileyen çok fazla faktör var. İklim, coğrafya, yeni olağanüstü durumlarla karşı karşıya gelinmesi gibi. Azerbaycan ordusu çok kısa bir sürede çok büyük başarı ile bugüne gelebildi. Bundan sonraki süreç çok daha kolay ilerleyecek. Çünkü zor olan başlangıçtır. Ermenistan en büyük direnci ilk safhada gösterdi. Bu kırıldıktan ve belli aşama geçildikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek.