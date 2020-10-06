Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; Bakan Çavuşoğlu'unun bugün Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.

ALİYEV İLE KRİTİK GÖRÜŞME!

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri, yakından takip etmektedir"

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