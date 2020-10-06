Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

Son dakika haberler… ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği kılavuzda yeni bir güncellemeye gitti. Güncellemede salgının yayılımına ilişkin geçtiğimiz ay yanlışlıkla paylaşıldı ifadeleri ile geri çekilen güncellemenin doğrulandığı bildirildi. Corona virüsü salgınına dair yapılan yeni tespite göre, virüsün bulaşımında hava yolunun en önemli etmen olduğu bildirildi. İşte ABD'den gelen son dakika corona virüsü haberine ilişkin diğer detaylar…

CORONA VİRÜSÜ SALGININA İLİŞKİN KORKUTAN TESPİT! HAVA YOLUYLA…

Geçtiğimiz ay ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) enfekte bir kişinin salgını bulaştırmasının kapalı alanlarda hava yoluyla gerçekleşebileceği gibi bir tespit yayınlamış ardından ise bu güncellemeyi iptal etmişti. Gelen yeni güncellemeye göre Covid-19 kılavuzuna hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu doğrulandı…