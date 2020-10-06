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Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

ABD ve Önleme Merkezleri () tarafından gelen son dakika haberine göre; yeni tip corona virüsü salgınının nasıl yayıldığına dair yapılan araştırmada çok çarpıcı bir sonuca varıldı. 18 Eylül tarihinde Covid-19 kılavuzunda CDC tarafından bir güncelleme yapılmış ve güncellemeye göre virüsün hava yoluyla bulaşmasının ana etken olduğu bildirilmişti. Hemen ardından ise bu açıklamayı "yanlışlıkla paylaşıldı" ifadeleri geri çeken Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi söz konusu güncelleme bu kez doğrulandı. İşte gelen son dakika haberine ilişkin diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 11:30 Son Güncelleme: 6.10.2020 11:30 ABONE OL
Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

Son dakika haberler… ABD ve Önleme Merkezi corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği kılavuzda yeni bir güncellemeye gitti. Güncellemede salgının yayılımına ilişkin geçtiğimiz ay yanlışlıkla paylaşıldı ifadeleri ile geri çekilen güncellemenin doğrulandığı bildirildi. Corona virüsü salgınına dair yapılan yeni tespite göre, virüsün bulaşımında hava yolunun en önemli etmen olduğu bildirildi. İşte ABD'den gelen son dakika corona virüsü haberine ilişkin diğer detaylar…

CORONA VİRÜSÜ SALGININA İLİŞKİN KORKUTAN TESPİT! HAVA YOLUYLA…

Geçtiğimiz ay ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) enfekte bir kişinin salgını bulaştırmasının kapalı alanlarda hava yoluyla gerçekleşebileceği gibi bir tespit yayınlamış ardından ise bu güncellemeyi iptal etmişti. Gelen yeni güncellemeye göre Covid-19 kılavuzuna hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu doğrulandı…

Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

HAVA YOLUYLA BULAŞABİLİR

'nin resmi sitesinde yayımlanan güncellemede, Covid-19'un kapalı mekanlarda 2 metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı.

Kılavuzda, "Şarkı söyleme veya spor yapma gibi ağır nefes alma gerektiren aktivitelerin yapıldığı havalandırması zayıf kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir" ifadelerine yer verildi.

Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

DAHA ÖNCE GERİ ÇEKMİŞTİ

, 18 Eylül'de yayımladığı güncellemede, Covid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasını ''yanlışlıkla paylaşıldı" diyerek geri çekmişti.

Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti.

Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

, "yanlışlık" olduğunu belirttiği güncellemeyi kaldırmakla, 24 Ağustos'ta yayımladığı tartışmalı Covid-19 kılavuzu versiyonuna dönmüş, onda da virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Covid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı yönündeki açıklaması sağlık uzmanlarının yoğun tepkisini çekmişti.

Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

Yine geçen ay New York Times'in yayımladığı haberde, 'nin eleştirilere neden olan ilgili Covid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Covid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.

Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...

Kaynak:NTV

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Corona virüs salgınında korkutan son dakika açıklaması: Covid-19 yayılımındaki ana etken...
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