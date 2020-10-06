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Dışişleri Bakanlığından AİHM kararına tepki: Hukuki dayanaktan yoksundur

Sözcüsü Hami Aksoy, "’ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur” dedi.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 00:23 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından AİHM kararına tepki: Hukuki dayanaktan yoksundur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Aldığı İhtiyati Tedbir kararı hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde Türkiye aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı kararın hukuki dayanaktan tamamen yoksun olduğunu bildirdi. Aksoy, "Ermenistan'ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur. AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir. AİHM, ne yazık ki, malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığından AİHM kararına tepki: Hukuki dayanaktan yoksundur
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