Dünyada 27 milyon kişi Kovid-19'dan iyileşti

"Worldometer" internet sitesi, KOVİD-19 vakalarını derleyen bir haber yayınladı. Yapılan araştırmalarda yeni tip korona virüs ile ilgili ilginç bilgilere yer verildi.

27 MİLYON KİŞİ İYİLEŞTİ

İnternet sitesinin haberine göre, dünyada virüs bulaşan 27 milyon 1185 kişi iyileşti.

ARTIK İLK SIRADA HİNDİSTAN VAR

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı:

"Hindistan (5 milyon 718 bin 802), ABD (4 milyon 910 bin 328), Brezilya (4 milyon 295 bin 302), Rusya (988 bin 576) ve Kolombiya (766 bin 300)."

TÜRKİYE'DE 287 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Türkiye'de de virüs bulaşan 287 bin 599 kişi sağlığına kavuştu. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 35 milyonu geçerken, 1 milyon 51 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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