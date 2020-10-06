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’nın Keçiören ilçesinde bulunan ’nde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin onlarca metre yüksekliğe ulaştığı yangında restoran kullanılamaz hale gelirken Kale’de de maddi hasar oluştu

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 05:14 ABONE OL
Estergon Kalesi'nde yangın
Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki keçe, halı, kilim gibi eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, ilçenin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kalede de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise tedbir amaçlı kalenin bulunduğu caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMEDE BULUNDU

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Altınok, "Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi" dedi.

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Estergon Kalesi'nde yangın
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