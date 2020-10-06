Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını, özellikle Avrupa'da etksini artırmaya başladı. Fransa'da son 24 saatte açıklanan vaka sayısı tedrignlik yarattı.

SON 24 SAATTE 10 BİN 489 KORONA VİRÜS TANISI

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 365'e ulaştı. Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 489 artışla 634 bin 763'e yükseldi.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 9'A ÇIKTI

Hastanelerde 1426'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 398 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 615 artışla 99 bin 295'e çıktı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9'a ulaştı.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Son dakika! Trump korona virüse yakalandı gözler güzel danışman Hope Hicks'e çevrildi Korona virüs kırtasiyecileri de vurdu