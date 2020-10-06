Katil Esad'ın tarafını seçmesi zor olmadı: "Ermenistan'ın yanındayım!"

Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan, işgalci güçlerin saldırılarına karşı operasyonlarına kararlılıkla devam ederken Suriye'nin eli kanlı diktatörü Beşar Esad tarafını zalimden yana seçme konusunda zorlanmadı ve Türkiye ile Azerbaycan karşıtı açıklamalar yaptı.

ERMENİSTAN PKK'YA, ESAD DA ERMENİSTAN'A SARILDI

Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarıldı. Bu arada Azerbaycan'ın haklı ve meşru operasyonundan rahatsız olanlardan biri de Suriye'deki Esad rejimi... Yüz binlerce vatandaşını katleden, sakat ve evsiz bırakan Esad Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Ermensitan'a destek mesajları gönderdi.