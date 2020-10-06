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Katil Esad'ın tarafını seçmesi zor olmadı: "'ın yanındayım!"

Açıklamalarıyla saldırgan 'ın tarafında olduğunu dile getiren Esad, 'yı 'da gerilimi tırmandırmakla suçlamaya kalktı. Esad ve 'ye saldırdığı açıklamasında Ermenistan'a destek mesajları gönderdi

Giriş Tarihi: 6.10.2020 12:28 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:30 ABONE OL
Katil Esad'ın tarafını seçmesi zor olmadı: Ermenistan'ın yanındayım!

Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan, işgalci güçlerin saldırılarına karşı operasyonlarına kararlılıkla devam ederken Suriye'nin eli kanlı diktatörü Beşar Esad tarafını zalimden yana seçme konusunda zorlanmadı ve Türkiye ile Azerbaycan karşıtı açıklamalar yaptı.

ERMENİSTAN PKK'YA, ESAD DA ERMENİSTAN'A SARILDI

Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarıldı. Bu arada Azerbaycan'ın haklı ve meşru operasyonundan rahatsız olanlardan biri de Suriye'deki Esad rejimi... Yüz binlerce vatandaşını katleden, sakat ve evsiz bırakan Esad Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Ermensitan'a destek mesajları gönderdi.

TÜRKİYE'YE SALDIRDI

Beşar Esad, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçlamaya kalktı.

"ANKARA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden eli kanlı Esad, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

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Katil Esad'ın tarafını seçmesi zor olmadı: "Ermenistan'ın yanındayım!"
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