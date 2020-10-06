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'da son dakika gelişmesi! Protestoların ardından iptal edildi

'da 4 Ekim’de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olayların ardından son dakika gelişmesi yaşandı. Kırgızistan Merkez Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 12:01 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:28 ABONE OL
Kırgızistan'da son dakika gelişmesi! Protestoların ardından iptal edildi

Kırgızistan'da 4 Ekim'de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olaylar devam ediyor. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular, başkent Bişkek'teki parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Protestoların ardından ülkede şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberin detayları...

Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI PARTİ LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK!

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıkladı.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Kırgızistan'da milletvekili seçimlerinin sonuçlarının iptali için yapılan gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti

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Kırgızistan'da son dakika gelişmesi! Protestoların ardından iptal edildi
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