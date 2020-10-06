Kırgızistan'da son dakika gelişmesi! Protestoların ardından iptal edildi

Kırgızistan'da 4 Ekim'de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olaylar devam ediyor. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular, başkent Bişkek'teki parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Protestoların ardından ülkede şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberin detayları...

Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI PARTİ LİDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK!



Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıkladı.