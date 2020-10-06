Panikledi, 15 muhalifi idam etti

Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi, yine gençleri idam etti. Batı'nın 2013'teki darbeden bu yana en yakın dostlarından olan Sisi, 19 Eylül'den bu yana kendisine yönelik süren protestoların tüm kentlere yayılmasının ardından, göstericilere korku salmak için 15 genci idam etti. Eylemlerin köylerde ve kentlerin kenar mahallelerinde düzenlendiği, bazı görüntülerin de eski olduğu algısının başarılı olmaması üzerine Sisi, haklarında daha önce mahkemeler tarafından idam kararı verilmiş 15 gencin infazını onayladı.2 Ekim Cuma günü düzenlenen "Zafer Cuması" eylemlerinden bir gün sonra, Ağustos 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 2 kişi idam edildi. Bir gün sonra ise darbe rejimi 13 kişinin daha idamını infaz etti. Resmi makamlar, 13 infazı da henüz kamuoyuna duyurmadı. Resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Mısır muhaliflerine ait ülke dışındaki televizyon kanalları ve insan hakları örgütleri idamları kamuoyuna duyurdu.Ekonomik nedenlerle başlayan eylemlerin daha da yayılabileceği korkusuna kapılan darbe yönetimi, "B" planını devreye sokarak haklarında daha önce mahkemeler tarafından idam kararı verilmiş 50 idam mahkûmuna yöneldi. Sisi yönetimi, son 2 günde 15 mahkûmu idam ederek, geriye kalanları başka bir krizde idam etmek için yedekte bekletiyor. Mısır'da toplamda 92 sanık hakkında nihai olarak idam kararı verildi. Sisi yönetimi, 20 Şubat 2019'da 9 muhalifin cezasını infaz ederek, idam edilen mahkûm sayısını 42'ye çıkarmıştı.