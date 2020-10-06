Sapık milyarder hakkında son dakika haberi: Önce masaj sonra tecavüz... "O bir canavar"

Samantha şu iddialarda bulundu: "Masaj yapmak için Epstein'ın malikanesine 13 - 14 kez gittim. Ama sonra Maxwell seks ağında kullanacağı kızları bulmak için beni kullanmaya başladı.

"Suça ortak olmak istemediğimi söylediğimde Maxwell, 'Beni şikâyet etme, çünkü mahkeme gününü görecek kadar hayatta kalmayacaksın' tehdidinde bulundu."

Başına gelen korkunç olayları "Ardından Maxwell'in cinsel saldırısına uğradım. Sonra Epstein'i de çağırdı." diye anlatan kadın sözlerine şöyle devam etti:

"Korkudan onları durduracak bir şey yapamadım. Maxwell hayatımı kararttı, o her şeyin ardındaki gerçek bir canavar." diye anlatan kadın sözlerine şöyle devam etti: