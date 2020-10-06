Şoke eden olay! Güpegündüz sokak ortasında kaçırılan genç kadınla ilgili ürkütücü keşif

Meksika'da uyuşturucu kartelleriyle ile bağlantılı olan suçlar hızla artıyor. Şüphelilerin şimdilik bir kartel ile bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. Anne Rivera, kızını arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve oğluyla evde dinlenmekten keyif alan biri olarak tanımladı. Yessenia Alvarado Mart 2019'da Sinaloa Üniversitesi'nden mezun olmuştu.Alvarado, Meksikalı şarkıcı José Manuel ile birlikte 'Solo To Te Amé' adlı şarkının videosunda rol almıştı. Klip, Alvarado'nun kaçırılmasından sadece 11 gün önce 7 Ağustos'ta şarkıcının YouTube kanalına yüklenmişti. Bağımsız gözlemci grubu Alto al Secuestro (Kaçırmayı Durdurun) tarafından yayınlanan veriler, Meksika'da kaçırma vakalarının Temmuz ile karşılaştırıldığında Ağustos ayında yüzde 15 arttığını ortaya koydu. Eylül ayı istatistikleri henüz bildirilmedi.