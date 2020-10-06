SON DAKİKA | 13 yaşındaki kız feci şekilde can verdi… Katili de çocuk!

Kanada'nın Edmonton şehrinden kan donduran bir son dakika haberi geldi. Edmonton polisi, Pazartesi günü öğleden sonra yaptığı basın açıklamasında, gencin ikinci derece cinayetle suçlandığını söyledi. Gencin ismi, Ceza Adaleti Yasası hükümlerine göre açıklanmazken, basın açıklamasında bulunan komiser Brenda Dalziel, sanığın yaşını da belirtmedi. İşte, yaşanan dehşete ait detaylar...
SAĞLIK EKİPLERİ DEHŞETİ YAŞADI
Kurban ve sanığın yakın bir ilişkisi olmadığını, ancak karşılıklı arkadaşlar aracılığıyla birbirlerini tanıdıklarını söyledi. Cuma günü gerçekleştiği belirtilen cinayette, saat 23: 00'den hemen sonra polis ekipleri saldırı ihbarı üzerine 75. Cadde ve Mount Lawn Road bölgesine çağrıldı.
Memurlar geldiğinde, genci ciddi şekilde yaralanmış halde buldular. İlk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cinayetle ilgilenen komiser Dalziel, sağlık ekiplerinin dehşet verici bir manzara ile karşılaştığını belirterek "Bu, cinayet müfettişleri için gerçekten zor bir durum. Sağlık ve acil servis ekipleri için ve tabii ki ailesi için bir trajedi. Bu durum her iki aile için sorun olduğunu düşünüyorum" dedi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Dalziel, davanın sosyal medyada gördüğü tüm ilginin farkında olduklarını ancak müfettişlerin kanıtlarla hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Dalziel, "Sosyal medyada birçok şeyin paylaşıldığını biliyorum. Cinayetle ilgili neler olduğunun farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum ve şu anda daha çok kanıt toplamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.
Polis, bölgede Cuma gecesi çekilmiş olabilecek tanık ve her türlü videoyu aramaya devam ettiklerini söyledi.
Dalziel, gazetecilere dosyanın artık savcılıkta olduğunu söyleyerek, başkalarının Chalifoux-Thompson'ın ölümüyle bağlantılı olarak suçlanmasının mümkün olup olmadığını söylemedi.
"SEVGİ DOLUYDU"
Chalifoux ailesi, Sierra'nın saldırıya uğradığı yerde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Angela Chalifoux, kızının resim yapmayı, müziği, dans etmeyi, video çekmeyi ve insanları güldürmeyi sevdiğini söyledi. Chalifoux, "Birini üzüldüğünde nasıl mutlu edeceğini tam olarak biliyordu. Herhangi bir odaya girdiği anda, onu aydınlattı." dedi.
Annesi, Sierra'nın suçlanan gençle arkadaş olduğunu ve aralarında bir tartışmanın olduğunu söyledi. Chalifoux, halktan ve toplumdan katile misilleme yapmaya direnmelerini istedi ve "Suçlanan kişiye yönelik çok fazla tepki ve nefret olduğunu biliyorum - bunu istemiyorum, Sierra bunu istemez." açıklamasında bulundu.
Chalifoux, kızının insanlara yardım etmeyi başaran sevgi dolu bir insan olduğunu söyledi.
"O kadar sevgi doluydu ki, çok çabuk affetti. Onun incinmesini istemezdi."