SON DAKİKA | 13 yaşındaki kız feci şekilde can verdi… Katili de çocuk!

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Dalziel, davanın sosyal medyada gördüğü tüm ilginin farkında olduklarını ancak müfettişlerin kanıtlarla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Dalziel, "Sosyal medyada birçok şeyin paylaşıldığını biliyorum. Cinayetle ilgili neler olduğunun farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum ve şu anda daha çok kanıt toplamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

Polis, bölgede Cuma gecesi çekilmiş olabilecek tanık ve her türlü videoyu aramaya devam ettiklerini söyledi.

Dalziel, gazetecilere dosyanın artık savcılıkta olduğunu söyleyerek, başkalarının Chalifoux-Thompson'ın ölümüyle bağlantılı olarak suçlanmasının mümkün olup olmadığını söylemedi.