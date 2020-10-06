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: Bozguna uğradı şov yapmaktan vazgeçmedi! Karabağ'da mevzileri gezdi...

haberi: ile yaşanan çatışmalarda bozguna uğrayan 'ın Başbakanı Nikol Paşinyani Karabağ'da mevzileri gezdi. Ziyaretin görüntülerinde Ermeni komutanların moralinin bozuk olduğu görüldü. , komutanları dikkatle dinledi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:49 Son Güncelleme: 6.10.2020 17:15 ABONE OL
Son dakika: Bozguna uğradı şov yapmaktan vazgeçmedi! Paşinyan Karabağ'da mevzileri gezdi...

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan'dan aldığı ard arda darbeyle hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki Erneni mevzilerini ziyaret etti.

Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan işgal altındaki Karabağ'daki cephe hattında

Azerbaycan'dan aldığı art arda darbeyle hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki Erneni mevzilerini ziyaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Karabağ'daki cephe hattına giderek, askeri yetkililer ile görüştü.

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Son dakika: Bozguna uğradı şov yapmaktan vazgeçmedi! Paşinyan Karabağ'da mevzileri gezdi...
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