Son dakika: Bozguna uğradı şov yapmaktan vazgeçmedi! Paşinyan Karabağ'da mevzileri gezdi...

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan'dan aldığı ard arda darbeyle hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki Erneni mevzilerini ziyaret etti.

Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan işgal altındaki Karabağ'daki cephe hattında

Azerbaycan'dan aldığı art arda darbeyle hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki Erneni mevzilerini ziyaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Karabağ'daki cephe hattına giderek, askeri yetkililer ile görüştü.