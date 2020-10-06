Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi...

Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.