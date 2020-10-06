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Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! 'nin doğusu, Batı olarak gösterildi...

Son dakika haberi: ile arasındaki sıcak çatışmalar sürerken, bozguna uğrayan Ermenistan sivilleri hedef alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Zor günler geçiren Ermenistan'a destek veren Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım topladı. Yardımları, sosyal medya hesabından duyuran Wauquiez'in paylaşımındaki harita ortalığı karıştırdı. Skandal haritada 'nin Doğu illeri, Batı Ermenistan olarak yer alıyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 6.10.2020 08:53 Son Güncelleme: 6.10.2020 09:13 ABONE OL
Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi...

'ın ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.

Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi...

ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR

ordusu, karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım acil yardım malzemeleri topladı.

Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi...

SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

Laurent Wauquiez sosyal medyadan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.

Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi...

Haritada 'nin doğusu, Batı olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

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Son dakika: Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi...
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