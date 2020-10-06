Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'den alan 'koridor', Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.

Batı Avrupa'yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa'yı Çin'e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya'yı baypas etmek için Gence Koridoru'nu yoğun olarak kullanıyor.