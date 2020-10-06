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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

Son dakika haberi: 'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

'ın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerini bombaladı.Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı 27'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 141'e çıktı. Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri ve çevresindeki sivil bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. neden Gence bölgesini hedef alıyor? İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:13 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

işgal altındaki topraklarını 'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef alıyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri 'ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

ALÇAK PLAN DEŞİFRE OLDU

'ın son günlerde 'ın ikinci büyük şehri ve çevresindeki sivil bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor.

Ermenistan sivilleri hedef aldı! Gence'yi vurdu! | Video

Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

EN ÖNEMLİ GEÇİŞ

Hürriyet'in haberine göre; işgali altındaki Karabağ'ın çevresinde bulunan ve 100 kilometre genişliğindeki Koridoru, Rusya ve İran'a komşu 'ı Batı dünyasına bağlayan en önemli geçiş.

Son dakika: İşte Ermenistan'ın Gence'ye attığı 7,5 metrelik füze! | Video

Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

Adını sürekli olarak füzelerin hedefi olan 'ın en büyük ikinci kenti 'den alan 'koridor', Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, TANAP ve Bakü-Supsa doğalgaz boru hatlarının geçiş noktası.

Batı Avrupa'yı Kafkaslara bağlayan fiber optik kablolar, Avrupa'yı Çin'e bağlayan E-60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars tren yolu bu çok kritik bölgeden geçiyor. Batı ülkeleri Doğu ile ticaretinde İran ve Rusya'yı baypas etmek için Gence Koridoru'nu yoğun olarak kullanıyor.

Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...

Dağlık Karabağ'da askeri başarı elde edemeyen 'ın sivil altyapıları ve enerji geçişlerine yakın bölgeleri hedef alması dikkat çekiyor. Koridoru'nda 'ın kritik altyapısı çok dar bir alanda ilerliyor.

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Son dakika haberi: Paşinyan'ın alçak planı deşifre oldu! Sürekli aynı bölgeyi hedef alıyor çünkü...
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