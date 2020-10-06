Son dakika haberler... Ermenistan'dan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırı! Hacıyev'den açıklama geldi...

Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan, sivillerden sonra bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, olayla ilgili bir açıklama yaptı.

ERMENİSTAN, BAKÜ- TİFLİS- CEYHAN BORU HATTINA ROKET ATTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attığını duyurdu.

SALDIRI BORU HATTINA ZARAR VERMEDİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Hacıyev, "Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attı. Roket, BTC boru hattından 10 metre uzağa düştü ve 300'den fazla şarapnel etrafa saçıldı. Saldırı, boru hattına zarar vermedi. Ulusal Mayın Eylem Ajansı (ANAMA) bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar Ermenistan'ın enerji altyapısına saldırmak için umutsuz girişimleri" ifadelerini kullandı.

"ÇARESİZ ERMENİSTAN ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRIYOR"

Hacıyev, ayrıca "Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor" dedi

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