SON DAKİKA | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

Güvenlik güçlerine göstericilere ateş edilmemesi emrini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Şimdiye kadar, durumun kötüleşmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldık. Devlette ve toplumda istikrar milletvekili mazbatasından daha üstündür." diye konuştu.

Ceenbekov, olayların arkasındaki siyasi partilerinden taraftarlarını sakinleştirmelerini ve bulundukları yerlerden uzaklaşmalarını ve kendi taraftarlarından provokasyondan uzak durmaları talebinde bulundu.