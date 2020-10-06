SON DAKİKA | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

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SON DAKİKA | ’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

Yerel haber sitelerinin geçtiği son dakika haberine göre, 'da yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını edenlerin Salı günü erken saatlerde hükümet binasını işgal etti. Bölgede bulunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi binasına da giren protestocular, burada gözaltında bulunan eski cumhurbaşkanının serbest kalmasını sağladılar. İşte, seçimler sonrası yaşanan kaos ve Kırgızistan’da son durum…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:45 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:45 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

'da gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ardından binlerce kişilik protestolar patlak verdi. Yerel sitelerde yer alan haberlere göre, protestocular sonuçlarının iptal edilmesini talep ettiler ve Merkez Seçim Komisyonu Salı günü bu talepleri değerlendireceğini açıkladı.

Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un sözcüsü, tartışmalı seçim sonuçlarını iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili kesin bir tutum içinde olmadıklarını söyledi.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

Yerel internet siteleri, polisin protestoyu Pazartesi gecesi dağıttığını, ancak protestocuların saatler sonra başkent Bişkek'in merkezinde yer alan meydana dönerek hem cumhurbaşkanı hem de parlamentonun bulunduğu binaya baskın yaptığını söyledi.

'ın 'Beyaz Saray'ı olarak bilinen bina, Salı sabahı kısa bir süre alevler içinde kaldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

CUMHURBAŞKANI SİYASİ GRUPLARA SESLENDİ

Ülkedeki durumunun kontrolünde olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya ve kanunlara uymaya çağırdı.

Yaşanan olaylarla ilgili durumu anayasal zemine kavuşturmaya gayret ettiğini bildiren Ceenbekov, Merkez Komisyonuna seçim sürecinde yaşanan kanun ihlallerin gözden geçirilmesini, gerektiğinde seçimlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

Ülkendeki yaşanan olaylara dikkati çeken Ceenbekov, bu gece bazı siyasi güçlerin sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istediklerini belirtti.

Ceenbekov, bu güçlerin halkın huzurunu bozduklarını, polisin uyarılarını dikkate almadıklarını, doktorlara saldırdıklarını ve binalarda büyük hasara yol açtıklarını ifade etti.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

Güvenlik güçlerine göstericilere ateş edilmemesi emrini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Şimdiye kadar, durumun kötüleşmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldık. Devlette ve toplumda istikrar milletvekili mazbatasından daha üstündür." diye konuştu.

Ceenbekov, olayların arkasındaki siyasi partilerinden taraftarlarını sakinleştirmelerini ve bulundukları yerlerden uzaklaşmalarını ve kendi taraftarlarından provokasyondan uzak durmaları talebinde bulundu.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

Protestocular daha sonra Devlet Güvenlik Komitesi'nin merkezini bastılar ve bu yıl yolsuzluk suçlamasıyla uzun süreli hapis cezasına çarptırılan eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i serbest kalmasını sağladılar.

'da 4 Ekim pazar günü yapılan parlamento seçimlerini 16 siyasi partiden 4 siyasi parti kazanmıştı. sonuçların açıklanmasından sonra geriye kalan 12 siyasi parti seçim sonuçlarını etmek içn gösteri düzenlemişti.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum

sonuçların iptalini ve yeni seçim tarihinin ilan edilmesini isteyen partiler ile güvenlik güçleri yaşanan arbedenin ardından göstericiler cumhurbaşkanlığı sarayını işgal etmişti.

Olaylardan etkilenen yaralı sayısı 107'den 590'a çıkarken 1 kişi yaşamını yitirdi.

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SON DAKİKA | Kırgızistan’da kaos gecesi: Seçimlerin ardından başlayan protestolarda son durum
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