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Son dakika haberleri: 'dan diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

Son dakika haberine göre; Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Maksimu Sarayı'nda görüştü. Miçotakis, toplantının ardından, 'Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede 'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. Stoltenberg, 'deki gerilimin azaltılması için dün de Türkiye'ye ziyarette bulunmuş, Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 6.10.2020 16:07 ABONE OL
Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede 'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz." dedi.

Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Maksimu Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, Türk-Yunan ilişkileri ve 'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

'in tüm üyelerini ilgilendirdiği vurgusunu yapan Miçotakis, 'nin bu bölgede "tahriklerde bulunduğunu" iddia etti.

Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

Miçotakis, Yunanistan'ın anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümlenmesini arzu ettiğini savunarak, "Biz her zaman diyaloğa hazırız ve bu çerçevede 'nin gerginliğin giderilmesi yönündeki ilk adımını olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İstikşafi görüşmeler için takvim belirlenmesini beklediklerini dile getiren Miçotakis, bu görüşmelerde "sadece Ege ve 'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunun gündemlerinde olduğunu" ileri sürdü.

Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

"KIRMIZI HAT DİPLOMASİYE AÇILABİLİR"

Stoltenberg ise Brüksel'de iki taraf arasında himayesindeki ayrıştırma usulleriyle ilgili yapılan teknik toplantıların "verimli geçtiği" değerlendirmesini yaparak, tarafların kesintisiz iletişimini sağmak için tesis edilen "kırmızı hat" mekanizmasının, gerilimin giderilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

İki müttefike söz konusu çabaları için teşekkürlerini sunan Stoltenberg, "Bu mekanizma, diplomatik çabalar için bir alan açabilir." diye konuştu.

Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...

Stoltenberg, görüşmede Rusya'nın Akdeniz'deki etkinliğine de değindiklerini aktararak bu konunun, müttefiklerinin güvenliğini yakından ilgilendirdiğine işaret etti.

Diğer yandan Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 500 gösterici, Genel Sekreteri'nin ziyaretine tepki amacıyla parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. "Katil Amerika", "Eli kanlı NATO ara bulucu olamaz", "katiller defolun" şeklinde sloganlar attı.

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Son dakika haberleri: NATO'dan Doğu Akdeniz diplomasisi! Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni mesaj...
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