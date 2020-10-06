Son Dakika: Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte, 2020 Nobel Ödülleri ve Kazananlar

Nobel jürisi, İngiliz Roger Penrose, Almanya'dan Reinhard Genzel ve ABD'den Andrea Ghez'in kara delikler üzerine yaptıkları araştırmalar nedeniyle Salı günü Nobel Fizik Ödülü'nü kazandıklarını söyledi. 89 yaşındaki Penrose, "genel görelilik teorisinin kara deliklerin oluşumuna yol açtığını" gösterdiği için ödüllendirilirken, 68 yaşındaki Genzel ve 55 yaşındaki Ghez, görünmez ve son derece ağır bir nesnenin yörüngeleri yönettiğini keşfettikleri için ortaklaşa ödüllendirildi.

Nobel Komitesi, fizikçilerin "evrendeki en egzotik fenomenlerden biri olan kara delik hakkındaki keşiflerinden dolayı" seçildiklerini söyledi.

Penrose, genel görelilik teorisinin varsayımlarının kara deliklerin oluşumu gerektirdiği fikrini ilk kez ortaya koyarken, Genzel ve Ghez, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki aşırı ağırlıktaki kütle çekim merkezinin yıldızların yörüngelerini etkileyen bir kara delik olduğunun keşfine götüren çalışmalara öncülük etti.