Son dakika... Yasin Börü'nün yaralı kurtulan arkadaşı Yusuf Er o anları anlattı: Öldürmek bile onlara yetmedi!

"BUNLAR IŞİD'ÇİDİR! ÖLDÜRÜN" DİYE BAĞIRDI

İçlerinden biri bunlar IŞİD'çidir. Öldürün bunları diye seslendi. Sonra olayın vehametini anladık. Kaçmaya başladık. Tabi kaçarken arkamızdan taş sopa silah sıktılar. Bir binaya sığındık. Buraya girdiğimizi gören bir kadın IŞİD'çiler bu binaya girdi diye bağırdı. Biz yukarıya çıkıp bir eve sığındık. O evin hanımın kocası geldi.

Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü olaydan yaralı kurtulan Yusuf Er yaşadıklarını anlattı | Video

SATIRLARLA SALDIRIP 4. KATTAN AŞAĞI ATTILAR, YETMEDİ NAAŞLARINI YAKTILAR

Durumu anlattık adama kan ter içindeydi. Ama o sırada orada olduğumuzu öğrendiler ve saldırmaya başladılar. İşte orada arkadaşlarımız bıçakla, silahla sopayla, satırla saldırdılar. Sonra tabi aşağıya attılar her şeyi yaptılar. Beni de aşağı atacaklardı yaralı kurtulduk aşağı kaçarken daha sonra gördüm şehitlerimizin cenazesini de yakmışlardı. Kaçmaya başladım birkaç el ateş ettiler. Kan kaybından dolayı bir süre sonra düştüm."

ADALET PEŞLERİNDE

Yargı Kobani olaylarının peşini bırakmıyor. En son geçtiğimiz günlerde çok sayıda HDP'li ismin de aralarında olduğu bir grup son dakika kararıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı.