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Süper yaşanabilir 24 öte gezegen

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Süper yaşanabilir 24 öte gezegen
Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında potansiyel olarak "süper yaşanabilir" 24 gezegen tespit etti. "TechExplorist" sitesinin haberine göre, Washington Eyalet Üniversitesi'nde görevli gök bilimci Dirk Schulze-Makuch liderliğindeki ekip tarafından tespit edilen öte gezegenler arasında Dünya'dan "daha yaşlı, daha büyük, daha ılık ve muhtemelen daha ıslak olanlar" bulunuyor. Yaşam için elverişli koşullara sahip bu gezegenler, Dünya'dan en az 100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Dirk Schulze-Makuch, "İkinci bir Dünya'yı araştırmaya sıkışıp kalmamaya dikkat etmeliyiz çünkü yaşam için bizimkinden çok daha uygun olabilecek gezegenler var olabilir" dedi.
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Süper yaşanabilir 24 öte gezegen
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