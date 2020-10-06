Üç bin yıl sonra vatanına döndü

Binlerce yıl önce Avustralya anakarasının yerlisi olan, ama artık sadece Tazmanya Adası'nda yaşayan ve orada da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Tazmanya canavarı, 3 bin yıl aradan sonra Avustralya anakarasına ayak bastı. Avustralyalı Nuh'un Gemisi'nin başını çektiği çevre koruma örgütlerinden oluşan bir koalisyon, etobur keseli sansargiller familyasından gelen Tazmanya canavarlarından bir grubu, Sidney kentinin kuzeyindeki Barrington Tops Ulusal Parkı yakınında 400 hektarlık bir alana saldığını duyurdu.